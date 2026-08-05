رسمياً.. أرنولد يجدد عقده مع المنتخب العراقي حتى كأس آسيا 2027

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، موافقة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد على تجديد عقده مع الاتحاد، ليستمر في قيادة المنتخب الوطني حتى نهاية بطولة كأس آسيا 2027.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن أرنولد حسم الجدل ووافق على بنود العقد، ليواصل قيادة المنتخب الوطني حتى نهاية بطولة كأس آسيا 2027.

وأضاف أن قرار التجديد جاء بعد نجاح المدرب الأسترالي في قيادة المنتخب العراقي إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يصل غراهام أرنولد إلى العراق خلال الفترة المقبلة لتوقيع العقد رسمياً، ومباشرة مهامه استعداداً لخوض منافسات كأس آسيا 2027.