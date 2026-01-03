رسمياً .. رفع الحظر عن تعاقدات نادي القاسم

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم رسمياً، يوم السبت، رفع الحظر الدولي المفروض على تعاقدات نادي القاسم الرياضي الناشط في دوري النجوم.

وبذلك، بات بامكان ادارة النادي إبرام الصفقات وتسجيل اللاعبين بشكل قانوني، ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء رفع الحظر بعد انتهاء المدة الدولية للحظر، وعقب فترة صعبة عاشها النادي في دوري نجوم العراق، حيث تأثر الفريق بشكل واضح على مستوى النتائج، نتيجة عدم قدرته على تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، الأمر الذي انعكس سلباً على أدائه في منافسات الدوري.

وشهد القاسم سلسلة من الاخفاقات والخسارات خلال الجولات التسع الماضية، تسببت بتراجعه في جدول الترتيب ودخوله دائرة الخطر مبكراً.

ويحتل نادي القاسم حالياً المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، ما يضع الإدارة والجهاز الفني أمام مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع فتح باب الانتقالات الشتوية، التي تمثل فرصة أخيرة لإعادة ترتيب الأوراق، ودعم الفريق بعناصر قادرة على تحسين النتائج والابتعاد عن مراكز الهبوط.

ومن المنتظر أن تشهد الايام القليلة المقبلة تحركات نشطة لادارة النادي في سوق الانتقالات، في محاولة لإنقاذ الموسم واستعادة التوازن في الجولات المقبلة من دوري نجوم العراق .