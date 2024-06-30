رسميا.. رحيل "الثلاثي" عن برشلونة

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة رسميا رحيل الثلاثي: ماركوس ألونسو، وجواو كانسيلو، وجواو فيليكس، عن الفريق في الميركاتو الحالي.

وأكد النادي الكتالوني، في بيان رسمي، أن عقد ماركوس ألونسو مع الفريق انتهى بتاريخ 30 يونيو/ حزيران، ولن يستمر في صفوف الفريق.

وأشار إلى أن استعارة الثنائي جواو فيليكس، وجواو كانسيلو، انتهت أيضاً، وسيعودان إلى فريقيهما الأصليين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على التوالي.

وعلى الرغم من رغبة النادي الكتالوني في استمرار الثنائي جواو فيليكس وجواو كانسيلو في صفوف الفريق، فإنه يعلن محاولة تجديد استعارتهما مرة أخرى، واكتفى بإعلان رحيلهما، وعدم استمرارهما مع الفريق.

ووجه النادي الكتالوني الشكر والتقدير للاعبين الثلاثة، لالتزامهم وتفانيهم، وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في المستقبل.

ويغادر ماركوس ألونسو برشلونة بعد موسمين مع الفريق، إذ إنه انضم إليه قادما من تشيلسي في 2022 ولعب 45 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

أما فيليكس، فانضم على سبيل الإعارة في الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد، ولعب 44 مباراة وسجل 10 أهداف.

ووصل كانسيلو على سبيل الإعارة في يوم وصول مواطنه قادمًا من مانشستر سيتي، ولعب المدافع البرتغالي 42 مباراة، وسجل 4 أهداف.