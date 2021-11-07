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رسمياً.. راضي شنيشل مدربا لكرة الصقور

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-07T12:08:13+0000
رسمياً.. راضي شنيشل مدربا لكرة الصقور

شفق نيوز/ سمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاحد، المدرب راضي شنيشل لقيادة  الفريق الأول خلفاً للمستقيل احمد خلف لقيادته في بطولتي الدوري الممتاز وكأس العراق فضلا عن دوري أبطال اسيا.

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي علاء محمد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عقد، ظهر اليوم الأحد ، جمع الهيئة الادارية للنادي والمدرب راضي شنيشل تم فيه الإتفاق على كافة التفاصيل لقيادة عش الصقور ومن ضمنها الأمور الفنية للفريق".

وتابع محمد أن "الكادر المساعد سيتألف من نزار أشرف وجبار هاشم وصالح حميد مدربا لحراس المرمى، مع الابقاء على المدرب المساعد جاسم محمد غلام ، والتونسي أيمن الحبيبي مدربا للياقة البدنية".

وأشار إلى أن " الكادر التدريبي بقيادة المدرب راضي شنيشل سيقود الوحدة التدريبية الأولى له في ملعب نادي القوة الجوية الرياضي، عصر اليوم الأحد تحضيرا لمباراته المقبلة امام فريق نفط ميسان والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة لحساب دور الـ٣٢ من بطولة كأس".

 

 

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