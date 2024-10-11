رسمياً.. دوري نجوم العراق ينضم لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي

شفق نيوز/ أعلن موقع "ترانسفير ماركت"، الموقع الأول في العالم المعني بتسجيل دوريات كرة القدم، يوم الجمعة، عن انضمام دوري نجوم العراق إلى الدوريات المعتمدة العالمية وبعض دوريات دول المنطقة.

وستعود هذه الخطوة بنفع كبير على الكرة العراقية من خلال تسويق دوري نجوم العراق فنياً وإعلامياً، إذ بات باستطاعة العناوين الكروية المختلفة، وحتى المشجعين، الحصول على معلومات وإحصائيات جميع لاعبي الدوري بأي وقت.

كما يسهم انضمام دوري نجوم العراق إلى الموقع، على سهولة تسويق اللاعبين العراقيين للخارج، كون كل لاعبي الدوري سيمتلكون قيمة سوقية، بالإضافة إلى إحصائيات جاهزة لكل المباريات التي لعبوها في الدوري.

ويعدُّ هذا الموقع العالمي أرشيفاً موثقاً للدوري العراقي، ومصدر المعلومات الرسمي للمواقع الرياضية العالمية، فضلاً على سهولة الاستخدام.