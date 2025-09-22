رسمياً.. دخول مجاني لجماهير الموصل ضد النجف بدوري النجوم

شفق نيوز- نينوى

أعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الموصل رائد العبيدي، يوم الاثنين، أن الدخول سيكون مجانياً للجماهير إلى ملعب دهوك يوم الجمعة المقبل، في اللقاء الذي سيجمع نادي الموصل بنادي النجف ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن هذه المبادرة تأتي بهدف رفع معنويات الفريق ومساندته، خصوصاً أنه عاد للمشاركة في دوري النجوم بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمن، ما يتطلب دعماً جماهيرياً ومعنوياً كبيراً.

وكان نادي الموصل قد تُوج بطلاً للدوري الممتاز في الموسم الماضي، وتأهل إلى دوري النجوم، إلا أنه ما يزال يفتقر إلى ملعب خاص، ولم يخض أية مباراة على أرضه وبين جماهيره، ليختار ملعب دهوك أرضاً افتراضية له، كما اختار في الدوري الممتاز ملعب عقرة ملعباً افتراضياً له.