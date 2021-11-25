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رسمياً.. إدارة الديوانية تقبل استقالة العنكوشي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-25T16:05:09+0000
رسمياً.. إدارة الديوانية تقبل استقالة العنكوشي

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي رفضها استقالة نائب الرئيس الكابتن عبد الحسين كريم وعضو الإدارة الكابتن حسام عبد مسلم، بينما وافقت رسميا على استقالة حسين العنكوشي رئيس الهيئة الادارية.

وقالت الهيئة الإدارية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "على الجميع الوحدة والتكاتف والبدء بمرحلة جديدة لقيادة النادي بغية انقاذه وتحقيق النتائج الطيبة في كافة الانشطة الرياضية  .

واضاف البيان ان الادارة قررت الموافقة رسمياً على أستقالة  حسين العنكوشي رئيس الهيئة الادارية للنادي والذي سبق وان قدم استقالته للنادي ولم تصدر الاجراءات بشأنها .

وأشار البيان إلى أن الادارة ستعمل على اتفاق مشترك يقضي خلاله تسمية رئيس جديد للنادي يعمل في المدة المقبلة بالتنسيق مع اعضاء الهيأة العامة يما يخدم مصلحة النادي.

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