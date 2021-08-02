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رسمياً.. إدارة اربيل تسمي مدرباً جديداً لفريقها الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-02T17:19:24+0000
رسمياً.. إدارة اربيل تسمي مدرباً جديداً لفريقها الكروي

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي اربيل، يوم الاثنين، تسمية المدب طه قادر رسمياً لقيادة فريقها الكروي في الموسم المقبل.

وقال ريبين رمزي المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز إن "الادارة اجتمعت وقررت تسمية طه قادر مدرباً لفريق نادي اربيل الذي سيشارك في الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022".

واضاف ان "قادر سيبدأ بتهيئة واعداد الفريق بعد التعاقد مع لاعبين جدد والتجديد للاعبين اخرين".

وتابع رمزي ان "الادارة تسعى لاظهار فريق اربيل بشكل جيد في منافسات الدوري الموسم المقبل وستوفر للمدرب واللاعبين كل الاحتياجات بغية انجاح مهمتهم".

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