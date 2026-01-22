رسمياً.. حيدر عبد الكريم لاعباً للنصر السعودي إلى جانب الدون

شفق نيوز – بغداد

أعلنت إدارة نادي الزوراء العراقي، اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال لاعب الفريق حيدر عبد الكريم إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وقال رئيس نادي الزوراء حيدر شنشول، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق تم بشكل رسمي مقابل مبلغ قدره 500 ألف دولار، تمثّل قيمة انتقال اللاعب".

وأضاف شنشول، أن "نادي النصر سيعلن عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إتمام جميع الإجراءات بنجاح".

وبموافقة نادي الزوراء على بيع بطاقة اللاعب حيدر عبد الكريم إلى نادي النصر السعودي مقابل 500 ألف دولار، تصبح صفقة انتقاله واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الأخيرة.

يُشار إلى أن عبد الكريم هو ثاني لاعب عراقي يلعب في صفوف النصر السعودي بعد الدولي السابق المايسترو نشأت أكرم.

كما سيكون حيدر عبد الكريم هو أول لاعب عراقي يلعب إلى جانب الدون كريستيانو رونالدو في فريق واحد.