رسمياً.. حسم مصير المباراة المرتقبة بين العراق ومصر

شفق نيوز- القاهرة

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر للمشاركة في مونديال 2026، وذلك بعد أنباء حول إمكانية إقامة المباراة الودية ضد العراق.

وأوضح أبو ريدة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب محمد مجاهد، وبحضور وزير الشباب والرياضة، والجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، أن "المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر للمشاركة في مونديال 2026".

وأشار إلى أن المنتخب سيلعب مباراة ودية أمام منتخب البرازيل يوم 6 حزيران/ يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد النهائي، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز الفني يوم 23 أيار/ مايو 2026، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المعسكر التحضيري.

"سعيد بوجود حسام وإبراهيم حسن على رأس الجهاز الفني للمنتخب في المونديال.. ونتمنى دعم الجماهير"

وكانت صحيفة مصر اليوم، قد أفادت في 13 نيسان/ أبريل الجاري، بأن الاتحادين العراقي والمصري اتفقا على إقامة مباراة ودية رسمية تجمع بين منتخب العراق ومنتخب مصر، يوم الجمعة 29 أيار/ مايو المقبل ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب العراق "أسود الرافدين" المصنف 57 عالمياً، في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال في البطولة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.