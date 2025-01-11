رسمياً.. جناح المنتخب العراقي إلى الدوري الهولندي

شفق نيوز/ تعاقد نادي المير سيتي الهولندي، رسميا مع ثلاثة لاعبين بضمنهم عراقي وذلك خلال الانتقالات الشتوية للموسم 2024-2025 .

وتعاقد نادي المير سيتي الهولندي مع لاعب المنتخب العراقي ونادي كومو الايطالي علي جاسم (20 سنة) الذي سمح بإعارته للنادي الهولندي، وسيمثل الفريق بمركز الجناح الأيمن بعد إتمام الفحص الطبي له.

وجاءت التعاقدات مع ثلاثة لاعبين جدد لانتشال النادي من الهبوط كون "المير ستي" يقبع في المركز 17 قبل الأخير بتسع نقاط فقط من أصل 17 مباراة .

يذكر أن نادي أوتريخت الهولندي، تعاقد مع اللاعب العراقي زيدان إقبال قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعد عدم حصوله على فرصة تحت قيادة المدرب الهولندي إيرك تين هاغ.