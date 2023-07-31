رسمياً.. "جذع النخلة" أرض العراق بتصفيات كأس العالم 2026

شفق نيوز / ثبت الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لخوض جميع مباريات تصفيات في ذهاب كأس العالم 2026.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المنتخبات المشاركة ضمن التصفيات اختارت ملاعبها خلال تصفيات كأس العالم 2026، وتم تأكيدها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف الزاملي: "لم يتبق سوى أربعة أشهر على انطلاق المنافسات، لكن العمل بدأ من الآن لتجهيز ملعب البصرة"، موضحاً أن "الملعب سيكون مجهزا بتقنية الفار، فضلا عن النظام الذي سيوضع بشأن دخول وخروج الجمهور إلى الملعب في كل مباراة يخوضها الفريق العراقي أمام الضيوف".

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلنت عن جدول مباريات منتخب العراق الوطني (ذهاب - إياب) في المجموعة (F) للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيضيّف منتخب العراق، في أولى مواجهاته يوم 16 من تشرين الثاني المقبل، المنتخب الفائز من مباراة إندونيسيا وبروناي، ويكون المنتخب العراقي يوم 21 من الشهر ذاته في ضيافة منتخب فيتنام، كما سيستضيف منتخب الفلبين يوم 21 من شهر آذار عام 2024.

وسيكون المنتخب العراقي في ضيافة منتخب الفلبين يوم 6 حزيران عام 2024، وفي ضيافة إندونيسيا وبروناي يوم 11 حزيران 2024.