رسمياً.. تأجيل مباراة نفط ميسان والنجف بسبب الأمطار الغزيرة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة نفط ميسان والنجف إلى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر إقامة المباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب ميسان الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق.

وكان مشرف المباراة قد أشار في وقت سابق، عبر وكالة شفق نيوز، إلى أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى تأجيل اللقاء، قبل أن يصدر القرار الرسمي من لجنة المسابقات.

ويحتل نفط ميسان المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة، فيما يأتي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.