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رسمياً.. تين هاج مدرباً لمانشستر يونايتد

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-21T10:26:57+0000
رسمياً.. تين هاج مدرباً لمانشستر يونايتد

شفق نيوز/ أعلن نادي "مانشستر يونايتد" وبشكل رسمي عن تعاقده مع مدرب فريق أياكس أمستردام الهولندي "إريك تن هاج" لخلافة المدرب الحالي "رالف رانجنيك".

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، فإن مانشستر يونايتد أنهى اتفاقه مع تن هاج، ووقع على عقد لمدة 3 سنوات.

وقال نادي مانشستر يونايتد، عبر موقعه ايضاً، يسرنا  الإعلان عن تعيين إريك تن هاج في منصب مدير الفريق الأول للرجال ، وفقًا لمتطلبات تأشيرة العمل ، من نهاية هذا الموسم حتى يونيو/ حزيران 2025 ، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

وقال جون مورتوغ ، مدير كرة القدم بالنادي: "خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس ، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين إثارة ونجاحًا في أوروبا ، والمشهور بجاذبية فريقه وكرة قدمه الهجومية والتزامه تجاه الشباب.

وأضاف : "في محادثاتنا مع إريك التي سبقت هذا التعيين، تأثرنا بشدة برؤيته طويلة المدى لإعادة مانشستر يونايتد إلى المستوى الذي نريد أن ننافس فيه ، واندفاعه وتصميمه على تحقيق ذلك".

وتابع "نتمنى لإريك كل التوفيق لأنه يركز على تحقيق نهاية ناجحة للموسم في أياكس ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر يونايتد هذا الصيف."

بدوره قال إريك تن هاج: إنه "لشرف كبير أن يتم تعييني مدربًا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل"، مضيفاً "أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير ، وأنا مصمم تمامًا على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه".

واكد هاج، "سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة ، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

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