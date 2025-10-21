رسمياً.. توقيت ومكان مباراتي العراق والإمارات في ملحق كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

‏أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تحديد الملاعب وتوقيتات مباراتي العراق والإمارات في الملحق المؤهل لكأس العالم.

‏وستقام مباراة الإياب على ملعب البصرة الدولي يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل عند الساعة 7:00 مساءً، بينما تقام مباراة الذهاب يوم 13 من الشهر المقبل في الإمارات على ملعب محمد بن زايد عند الساعة 8:00 مساءً.

ويواجه منتخب الإمارات نظيره العراقي، في الملحق الآسيوي الثاني في الطريق إلى كأس العالم 2026، بعدما فشل كلا المنتخبين في حسم بطاقة التأهل المباشر بالدور الرابع من التصفيات الآسيوية.

ويتنافس في الملحق العالمي ستة منتخبات من قارات مختلفة على مقعدين فقط في نهائيات كأس العالم 2026.