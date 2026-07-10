رسميا.. تعيين جيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال بعد خيبة المونديال

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعيين جورجي جيسوس مديراً فنياً للمنتخب بدلاً عن الإسباني روبرتو مارتينيز، بعد بعد خسارة البرتغال بهدف نظيف أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.

وقال إعلام المنتخب البرتغالي عبر حسابه على منصة "إكس": "رحلة جديدة تبدأ اليوم. مرحباً بك في المنتخب الوطني، جورجي جيسوس".

ويُعد جيسوس من أبرز المدربين في تاريخ الكرة البرتغالية، بعدما قاد بنفيكا وسبورتينغ لشبونة في فترات ناجحة، كما رحل عن النصر عقب تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين إلى جانب رونالدو في أيار/مايو الماضي.

وغادر منتخب البرتغال بهدف متأخر من إسبانيا الذي منحها بطاقة ⁠⁠التأهل إلى دور الثمانية، منهياً مشوار كريستيانو رونالدو على الساحة العالمية، وممهداً الطريق أمام تغيير متوقع على رأس الجهاز الفني.

وأكد رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، ‌‌عقب الخروج من دور الستة عشر أن هذه كانت آخر مشاركة له في كأس العالم، لكنه أوضح أنه لم يحسم بعد قراره بشأن الاعتزال الدولي.

وكان البرتغال بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بفضل خط وسط يضم فيتينيا وجواو نيفيز وبرونو فرنانديز. غير أن تعادلين في دور المجموعات دفعاه إلى احتلال المركز الثاني خلف كولومبيا، لتجد نفسها في مواجهة مبكرة مع بطلة أوروبا إسبانيا.

وكتبت صحيفة ⁠⁠ريكورد (Record) الرياضية على صفحتها الأولى "انتهى الأمر" معتبرة أن البرتغال نجحت في مجاراة إسبانيا لفترات طويلة من اللقاء، لكنها افتقدت الطموح والفاعلية اللازمين لحسم المباراة.

وأضافت: "تراجع التركيز في الوقت المحتسب بدل الضائع، والخروج قبل لحظات من اللجوء إلى الوقت الإضافي، أطاحا ⁠⁠بالمنتخب الوطني من كأس العالم".

ورأت الصحيفة أن رونالدو "يغادر البطولة من دون اللقب الذي يستحقه"، مشيرة إلى أن البرتغال "حافظت على توازنها طوال المباراة لكنها افتقرت إلى الشرارة ⁠⁠المطلوبة لتحقيق الفوز".