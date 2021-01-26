رسمياً.. تشيلسي يعيّن مدرياً جديداً خلفا لفرانك لامبارد

شفق نيوز/ أعلن نادي تشيلسي يوم الثلاثاء تعاقده رسميًا مع المدرب الألماني توماس توخيل لمدة 18 شهرًا لخلافة فرانك لامبارد.

وكان تشيلسي قد أعلن، أمس الإثنين، إقالة لامبارد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات التسع الأخيرة.

وتولى لامبارد مهمة تدريب تشيلسي في يوليو 2019، وقاد الفريق في 84 مباراة بكل المسابقات، وفاز في 44 مواجهة منها، وخسر 25، وتعادل في 15، قبل أن تتم إقالته رسميًا.

ووقع المدرب الألماني البالغ من العمر 47 عامًا، والذي سبق له تدريب بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، عقدًا لمدة 18 شهرًا مع وجود بند يسمح بالتمديد.

وكان سان جيرمان انفصل عن توخيل، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد فوزه بلقبين للدوري الفرنسي وقيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حين خسر أمام بايرن ميونخ.

وقال توخيل: "أود شكر تشيلسي على ثقتهم بي وبطاقم العمل، لدينا جميعاً احترام لعمل فرانك لامبارد والإرث الذي صنعه، لا أطيق الانتظار لمقابلة فريقي الجديد والمنافسة في الدوري الأكثر إثارة، أنا ممتن لكوني جزءاً من عائلة النادي، إنه شعور رائع".

وسيتولى توخيل مسؤولية قيادة تشيلسي في مباراة الغد أمام فريق ولفرهامبتون في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.