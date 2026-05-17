رسمياً.. تشيلسي يعلن تعاقده مع ألونسو

شفق نيوز- لندن

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع تشابي ألونسو ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق وذلك بداية من الموسم المقبل وبعقد طويل الأمد.

وبحسب بيان نشره تشيلسي على حسابه الشخصي في مواقع التواصل، توصل الفريق الإنجليزي، إلى اتفاق مع ألونسو ليصبح مدربا جديدا للفريق في عقد يمتد لأربع سنوات قادمة حتى نهاية موسم 2030 المقبل.

وجاء تعيين ألونسو كمدير فني لتشيلسي بعد موسم صعب عاشه البلوز وتم تغيير مديرين فنيين وهما إنزو ماريسكا، إضافة إلى ليام روسينيور.

ويدرب تشيلسي في الوقت الحالي بشكل مؤقت كالوم مكفارلين، وسوف يخلفه ألونسو بداية من الموسم الجديد.

وأبدى ألونسو سعادته الكبيرة بتدريب تشيلسي حيث قال: "تشيلسي أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم ويملؤني فخر عظيم بتولي منصب المدير الفني لهذا النادي العريق''.