رسمياً.. تخصيص مقعد مباشر للعراق في "أبطال آسيا للنخبة"

شفق نيوز/ حدد الاتحاد الآسيوي مقعداً واحداً للعراق بشكل مباشر للمشاركة في البطولة الاسيوية (أبطال آسيا للنخبة) في النسخة المقبلة 2024-2025، وقد تم تحديد المشاركة ببطل الدوري العراقي للموسم الحالي.

وقد كشف الإتحاد الآسيوي لكرة القدم عن جائزة مالية لا تقل عن 12 مليون دولار للفائز بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق منافسات أبطال آسيا للموسم المقبل في 30 تموز 2024 وتنتهي في 25 نيسان 2025.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن النظام الجديد المعتمد لبطولات الأندية اعتبارًا من موسم 2024-2025، مقسمًا إياها إلى 3 بطولات هي: بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبطولة دوري أبطال آسيا 2، وبطولة كأس التحدي الآسيوي.