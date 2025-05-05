رسمياً.. تحديد موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب 2025

شفق نيوز/ حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بالتنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم، يوم الاثنين، موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب 2025، وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتهما في العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة، عاصمة الرياضة، مراسم سحب القرعة يوم السبت الموافق 24 أيار الجاري، وذلك على هامش نهائي بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم في نسختها الثالثة والخمسين، في حين سيحتضن فندق فيرمونت هذا الحدث الكروي البارز.

ومن المنتظر أن يقام حفل سحب القرعتين على مدار ساعتين، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً، بحضور ممثلي 16 منتخباً عربياً معنيين بالمشاركة في بطولة كأس العرب، إلى جانب ممثلي 48 منتخباً عالمياً مشاركاً في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.