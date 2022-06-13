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رسمياً.. تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-13T12:42:06+0000
رسمياً.. تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في اللعبة بشكل نهائي اعتباراً من شهر تموز المقبل، فيما قطعت تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل شوطا نحو اعتمادها في مونديال قطر.

وكشفت تقارير إعلامية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الاتحاد ناقش في اجتماعه السنوي الـ136 لجمعيته العمومية التجارب الجارية للتبديلات الناجمة عن ارتجاج في الرأس، والبدائل الممكنة للتسلل وآخر التطورات التكنولوجية لدعم حكام المباريات"، مبينا أن "هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 يوليو/ تموز 2022."

وأكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، "استمرار قاعدة إجراء التبديلات في ثلاث فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، إن التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد "دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم"، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة "كوفيد-19".

وأضاف أن خبراء سيقررون عما إذا كانت تقنية التسلل "نصف الآلية" سيتم اعتمادها في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 21 نوفمبر المقبل.

فيما رأى رئيس لجنة الحكام في الـ"فيفا"، الإيطالي بييرلويجي كولينا أنه "واثق" من استخدام هذه التقنية (تقنية التسلل نصف الآلية) في المونديال القطري.

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