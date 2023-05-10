رسمياً.. بوسكيتس يعلن رحيله عن برشلونة

شفق نيوز / أعلن نجم نادي برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكتس، رسمياً رحيله عن النادي يوم الأربعاء.

وكانت تقارير صحفية، تحدثت أمس الثلاثاء، عن إمكانية رحيل بوسكيتس أو عن الفريق الكتالوني.

وبدأ سيرجيو بوسكيتس، مع الفريق الأول بنادي برشلونة في صيف 2008، ويرتبط اللاعب بعقد مع الفريق حتى 30 يونيو 2023.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن سيرجيو بوسكيتس، اتخذ قراراً نهائياً بالرحيل عن نادي برشلونة، مع انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأشار التقرير الإسباني، إلى أن بعد عودة سيرجيو بوسكيتس، إلى تدريبات نادي برشلونة، أمس الثلاثاء، أبلغ البعض داخل النادي بقرار المغادرة في نهاية الموسم.