رسمياً.. بوسكيتس يرافق ميسي في المهمة الأمريكية

شفق نيوز / أعلن نادي "إنتر ميامي" الأمريكي، يوم السبت، تعاقده رسمياً مع أسطورة وسط نادي برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، متفوقا على أندية الدوري السعودي.

وأكد النادي الأمريكي، عبر مقطع فيديو، نجاحه في الظفر بتوقيع نجم برشلونة السابق، ليسير على خطى زميله السابق ليونيل ميسي، بالانضمام لصفوف الفريق، بعقد لمدة عامين ونصف.

ورحل بوسكيتس عن برشلونة، بنهاية عقده هذا الصيف، ليقرر مغادرة أوروبا بأسرها صوب الولايات المتحدة.

وتلقى الدولي الإسباني عروضا عديدة من أندية عربية مؤخرا، أبرزها النصر، والهلال السعوديين، لكنه فضل التوجه صوب الدوري الأمريكي.