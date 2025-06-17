رسمياً .. بغداد تستضيف بطولة غرب آسيا لناشئي المصارعة

‏شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الثلاثاء، عن استضافة العراق لبطولة غرب آسيا للناشئين في العاصمة بغداد .

‏وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي المصارعة مهدي اسماعيل حسن لوكالة شفق نيوز، أن "اتحاد غرب آسيا صادق رسميا على إقامة بطولة غرب آسيا للناشئين المقررة في العاصمة بغداد يوم 12 من شهر آب المقبل".

‏وأكد ، أن "الاتحاد وضع خطة عمل مكثفة للبدء في الاستعدادات من الان بغية تهيئة الجوانب التنظيمية للبطولة"، مبينا انه "سيتم تجهيز المركز التدريبي للاتحاد بأحدث الأجهزة والتقنيات التحكيمية والابسطة، واماكن الاقامة ونقل الوفود التي ستشارك في المنافسات".

ولفت حسن إلى أن، "الاتحاد العراقي للعبة سيقيم بطولة الاحداث والناشئين في بغداد يوم 17 تموز المقبل لاختيار الفائزين بالمراكز الأولى لتمثيل المنتخب في بطولة غرب آسيا".

ونوه إلى أن "اختيار المصارعين سيكون في ضوء النتائج التي يحققها المصارعون في كل وزن مشارك في البطولة المحلية ليتم اختيار المنتخب العراقي الذي سيمثل المصارعة العراقية في بطولة غرب آسيا المقبلة".