رسمياً.. برشلونة يوقع على عقد خلاصه من أزمته المالية

شفق نيوز/ بعد ماراثون شاق من المفاوضات، نجح نادي برشلونة الإسباني، يوم السبت، في إنهاء الاتفاق مع شركة "نايكي" العالمية لرعاية النادي بعقد تاريخي سيساهم في إنقاذ النادي من وضعيته الاقتصادية الصعبة.

وينص الاتفاق على توقيع عقد حتى عام 2038 بقيمة اجمالية 1.7 مليار يورو، سوف يحصل النادي بموجبه على 127 مليون يورو سنوياً.

وسوف يكون هذا العقد التاريخي هو الأغلى بين رعاية الأندية، وسيساهم في إنعاش وضعية برشلونة الاقتصادية وسيعيده لقاعدة 1.1 وسيستطيع المسؤولون من تدعيم الفريق بأفضل العناصر.

كما سيكون هذا العقد بمثابة انتصار كبير للابورتا على منافسيه ومعارضيه وسيساهم بشكل كبير في تعزيز موقفه بالانتخابات المقبلة.

كما سيسهم العقد في انهاء اعمال تجديد ملعب كامب نو "سبوتيفاي" والذي سيزيد من ايرادات النادي بشكل كبير لما سيضمنه من حضور جماهيري بجانب الاستمتاع بخدمات اخرى.