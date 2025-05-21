رسمياً.. برشلونة يمدد عقد مدربه هانز فليك حتى 2027

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، تمديد عقد المدير الفني الألماني هانز فليك حتى صيف عام 2027، وذلك بعد موسم ناجح قاد فيه الفريق للتتويج بجميع البطولات المحلية.

وقال النادي في بيان، "توصل نادي برشلونة الإسباني ومدربه هانز فليك إلى اتفاق لتجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 يونيو/حزيران 2027".

وأضاف: "ووقع المدرب الألماني عقدًا جديدًا اليوم الأربعاء في مكاتب النادي بحضور رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس رافا يوستي، والمدير الرياضي للنادي، أندرسون لويس دي سوزا (ديكو)".

وكان فليك قد تولى تدريب برشلونة مطلع الموسم الجاري خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أقيل بعد موسم مخيب انتهى دون ألقاب.

ونجح المدرب الألماني في قيادة برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني قبل جولتين من النهاية، بالإضافة إلى حصد كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، وذلك على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، في موسم شهد تفوق البلوجرانا في أربع مواجهات كلاسيكو.

ولم يقتصر دور فليك على حصد الألقاب، بل ساهم في تطوير عدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم لامين يامال ورافينيا، بينما استعاد روبرت ليفاندوفسكي مستواه المعهود تحت قيادته.

وذكر النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي أن الاتفاق تم مع فليك على تمديد العقد لعام إضافي، علمًا بأن عقده الحالي كان ينتهي في 2026، وأصر المدرب، البالغ من العمر 60 عامًا، على التمديد القصير حسب سياسته المفضلة.