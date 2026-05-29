رسمياً.. برشلونة يعلن تعاقده مع الإنجليزي أنتوني جوردون

شفق نيوز- برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، انضمام أنتوني جوردون إلى صفوف الفريق الكتالوني، قادماً من نيوكاسل الإنجليزي، ليصبح أولى صفقات النادي الرسمية في هذا الصيف.

وقال برشلونة في بيان، إنه توصل إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد يقضي بانضمام أنتوني جوردون إلى صفوف البلوغرانا لخمسة مواسم قادمة.

وأوضح: "وقع الجناح الإنجليزي عقداً حتى عام 2031 بعد تألقه أخيراً خلال فترة لعبه مع نيوكاسل يونايتد".

ووُلد أنتوني جوردون في 24 شباط/ فبراير 2001 في كيركديل، إحدى أحياء الطبقة العاملة في ليفربول، إحدى أكثر مدن أوروبا شغفاً بكرة القدم.

وبدأ مسيرته الكروية في سن مبكرة بأكاديمية نادي ليفربول، نادي طفولته، وفي سن الـ11، انتقل إلى إيفرتون، الغريم التقليدي لليفربول.

في سن الـ16 شارك لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة بالدوري الأوروبي، وفي سن الـ18، شارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

منذ تلك اللحظة، برزت موهبته بوضوح، بالإضافة إلى الصفات المميزة التي أظهرها طوال مسيرته الكروية. بعد 4 مواسم ونصف مع إيفرتون، بما في ذلك عام على سبيل الإعارة إلى بريستون نورث إند، خطا الخطوة التالية في مسيرته الكروية.

وبعد أن كان لاعباً أساسياً في تشكيلة إيفرتون وساهم في تجنب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، انتقل إلى نيوكاسل يونايتد، الفريق الساعي للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي كانون الثاني/ يناير 2023. في موسمه الأول مع الماغبايز، أنهى الموسم برصيد 12 هدفاً و10 تمريرات حاسمة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم، سائراً على خطى لاعبين بارزين، مثل بول غاسكوين، وآلان شيرر، وآندي كول.

وعلى مدار المواسم القليلة الماضية، رسخ أنتوني غوردون مكانته كواحد من أفضل وأكثر لاعبي الأجنحة موهبة واجتهاداً في كرة القدم الأوروبية.

ولم يكشف النادي الكتالوني عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام إسبانية قدرتها بنحو 80 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يبدأ جوردون مغامرته الجديدة بقميص برشلونة عقب مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026 مع منتخب إنجلترا.