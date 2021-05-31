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رسمياً.. برشلونة يعلن التعاقد مع سيرجيو أغويرو

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-31T14:25:46+0000
رسمياً.. برشلونة يعلن التعاقد مع سيرجيو أغويرو

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، في صفقة انتقال حر.

وقال برشلونة، إن أغويرو سيوقع عقدا حتى نهاية موسم 2022/2023، وتبلغ قيمة فسخ العقد 100 مليون يورو.

وسبق أن لعب أغويرو في الدوري الإسباني من بوابة أتلتيكو مدريد. حيث لعب له 5 مواسم، سجل فيها 100 هدف وصنع 46.

وجاء تعاقد برشلونة مع أغويرو بعد رحيله عن مانشستر سيتي، حيث خاض آخر مباراة له مع النادي الإنجليزي، يوم السبت الماضي، في الخسارة 0/1 أمام تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أغويرو 260 هدفا وصنع 73 خلال 390 مباراة مع مانشستر سيتي، على مدار 10 مواسم.

وكان برشلونة يبحث عن مهاجم قوي منذ الصيف الماضي بعد رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وأغويرو أولى صفقات برشلونة في السوق الصيفي، ويرتبط النادي الكتالوني بالتعاقد مع المدافع الإسباني إيريك غارسيا، والهولندي جورجينيو فينالدوم، ومواطنه ممفيس ديباي.

وفي موسم 2020/2021 نال برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، لكنه احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، وودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

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