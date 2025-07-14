رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع موهبة سورية الأصل

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين، تعاقده لمدة أربعة أعوام مع الشاب سوري الأصل سويدي الجنسية روني بردغجي قادماً من كوبنهاغن الدانماركي.

وذكر النادي الكتالوني أن "الجناح وقع للمواسم الأربعة المقبلة، حتى 30 حزيران/ يونيو 2029"، فيما أفادت التقارير المحلية بأن العملاق الكتالوني دفع قرابة 2,5 مليون يورو لضم ابن الـ19 عاماً الذي وُلِد في الكويت لأبوين سوريين من حلب قبل الانتقال إلى السويد حين كان في السادسة من عمره.

وسجل بردغجي 15 هدفاً في 84 مباراة خاضها مع كوبنهاغن منذ انضمامه إلى الفريق الأول في موسم 2021-2022. لكنه، تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في أيار/ مايو 2024 أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريباً، قبل أن يعود في آذار/ مارس 2025.

وبهذا، يصبح بردغجي ثاني صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم حارس المرمى خوان غارسيا من جاره اللدود إسبانيول.

ومن المرجح أن يكون جناح منتخب السويد تحت 21 عاماً ضمن التشكيلة الموسعة للفريق الكتالوني لخوض مبارياته التحضيرية قبل أن يُقرر المدرب الألماني هانزي فليك ما إذا كان مستعداً للعب مع الفريق الأول الموسم المقبل.