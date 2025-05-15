رسمياً.. برشلونة بطلاً للدوري الإسباني

شفق نيوز/ توج برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه، بعد فوزه 2-0 على مضيفه إسبانيول الخميس في الجولة 36.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 7 نقاط أمام ريال مدريد، مع تبقي جولتين فقط حتى النهاية.

وبعد شوط أول متواضع من برشلونة، أطلق لامين يامال تسديدة ساحرة بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى العليا لمرمى جوان غارسيا في الدقيقة 53.

وطُرد لياندرو كابريرا مدافع إسبانيول بعد تعديه بالمرفق على يامال في الدقيقة 80، حيث طلب حكم الفيديو المساعد من الحكم مراجعة الواقعة.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن فيرمين لوبيز من تأكيد الانتصار بتسجيله الهدف الثاني، بعد تمريرة حاسمة من المتألق لامين يامال.

وسيحتفل برشلونة باللقب أمام جماهيره في مواجهة فياريال يوم الأحد المقبل، ثم يختتم الموسم في ملعب أتلتيك بلباو في 25 مايو.

وحسم برشلونة اللقب رقم 28 في تاريخه، بعدما فقده في الموسم الماضي لصالح ريال مدريد.

وأكمل برشلونة الثلاثية المحلية، بعد تتويجه بلقبي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر المحلية، على حساب ريال مدريد في البطولتين.