رسمياً.. إبراهيم بايش ينضم إلى أربيل بعقد لموسم واحد

شفق نيوز- أربيل

أعلنت إدارة نادي أربيل، يوم الثلاثاء، تعاقدها رسمياً مع لاعب المنتخب الوطني العراقي إبراهيم بايش، بعقد يمتد لموسم واحد، لتمثيل الفريق في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وجاء التعاقد بعد توصل إدارة النادي واللاعب إلى اتفاق نهائي بشأن جميع بنود العقد، ليصبح بايش أحد أبرز صفقات أربيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن ينضم إبراهيم بايش إلى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، استعداداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق، في إطار سعي إدارة النادي إلى تعزيز صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والإمكانات الفنية.

وكانت إدارة نادي الرياض السعودي قد قررت، في شهر شباط/فبراير 2026، فسخ عقد اللاعب العراقي إبراهيم بايش بالتراضي، لتنتهي بذلك تجربته الاحترافية القصيرة في الدوري السعودي، قبل أن يحسم وجهته الكروية الجديدة بالانضمام إلى أربيل.

ويخوض أربيل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، بعدما أنهى منافسات دوري نجوم العراق في الموسم الماضي بالمركز الثالث برصيد 79 نقطة، مؤكداً رغبته في المنافسة على لقب البطولة خلال الموسم المقبل.