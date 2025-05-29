رسمياً.. بايرن ميونخ يضم جوناثان تاه

شفق نيوز/ أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع المدافع الدولي، جوناثان تاه، قادما من باير ليفركوزن في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد تاه مع باير ليفركوزن في 30 يونيو/حزيران المقبل، ووقع اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، عقدا مع النادي البافاري حتى 30 يونيو/حزيران 2029.

وانضم تاه إلى بايرن في صفقة انتقال حر بعدما أعلن أنه لن يجدد عقده مع باير ليفركوزن، وصيف "البوندسليغا".

ولم يعلن بايرن حتى الآن موعد انتظام تاه في تدريبات الفريق وما إذا كان سيتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبلين.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "ليس سرا أننا كنا نراقب جوناثان تاه منذ فترة طويلة، ونحن نقدر مستواه، إنه رجل يتحمل المسؤولية، لقد تلقى جوناثان العديد من العروض، لكنه استقر على بايرن ميونخ".

ومن جانبه، قال تاه: "أنا سعيد للغاية بوجودي في بايرن ميونخ، أريد أن أتحمل المسؤولية هنا وأن أعمل بجد كل يوم حتى ننجح كفريق ونفوز بالعديد من الألقاب معا".

يشار أن الصفقة استغرقت عاما كاملا، وأثارت جدلا واسعا، وسط أنباء عن طلب ليفركوزن حوالي 30 مليون يورو في صيف 2024 من أجل الموافقة على بيع تاه.