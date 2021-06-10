رسميا.. باريس سان جيرمان يخطف نجم ليفربول من برشلونة

شفق نيوز/ أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، رسميا، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وأكد باريس سان جيرمان في مقطع فيديو التعاقد مع جورجينيو فينالدوم البالغ من العمر 30 عاما، بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

ويأتي تعاقد باريس سان جيرمان مع فينالدوم بعد نهاية عقده مع ليفربول، حيث أمضى في أنفيلد 5 مواسم.

ونجح النادي الفرنسي في التعاقد مع فينالدوم، رغم أنه ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني منذ الصيف الماضي.

وشارك فينالدوم مع ليفربول في 237 مباراة، سجل فيها 22 هدفا وصنع 16، ونال مع الريدز لقبا في الدوري الإنجليزي، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس العالم للأندية، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي.