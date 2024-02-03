رسمياً.. ايمن حسين خارج حسابات كاساس في لقاء الفلبين

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني العراقي محمد عماد، يوم السبت، أن مهاجم المنتخب ايمن حسين سيكون خارج الحسابات في المباراة المرتقبة أمام الفلبين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز، إن حرمان ايمن حسين من اللعب أمام الفلبين في تصفيات كأس العالم 2026 جاء بعد حصوله على البطاقة الحمراء في كاس اسيا 2023 .

واضاف، ان قرار الحرمان جاء حسب لوائح الاتحاد الآسيوي المادة 38,2,1، موضحا أن لوائح الاتحاد الآسيوي تشمل أيضا غرامة مهاجمنا ايمن 2000 دولار تدفع بعد شهر من حصوله على البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة العراق والاردن الاخيرة التي جرت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة اسيا الجارية حاليا في قطر.

وتقام مباراة العراق والفلبين بتصفيات كأس العالم يوم الخميس الموافق 21 من آذار 2024 بالجولة الثالثة على ملعب البصرة الدولي جنوبي العراق.