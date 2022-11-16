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رسمياً.. ايقاف ليفاندوفسكي ثلاث مباريات

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-16T15:38:29+0000
رسمياً.. ايقاف ليفاندوفسكي ثلاث مباريات

شفق نيوز / أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسمياً، اليوم الأربعاء، إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، ثلاث مباريات.

وبحسب موقع (كووورة) المتخصص بالشأن الرياضي، فان اللجنة، رفضت الدفوع التي قدمها نادي برشلونة، على إيقاف المهاجم البولندي مباراة واحدة لطرده، بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين (11) و(31) من عمر المباراة، ومباراتين لازدراء وإهانة الحكم، تطبيقا للمادة (124) من قانون الانضباط

وذكر تقرير الحكم خيسوس جيل مانزانو أنه "بمجرد طرده، أثناء مغادرة الملعب، قام اللاعب مرتين بإيماءة تشير إلى رفض قرار الحكم، تمثلت في وضع إصبعه على أنفه، والإشارة بعد ذلك بالإبهام نحو الحكم".

وأضاف التقرير "عندما كان على وشك مغادرة الملعب، كرر الإيماءة مجدداً، ونظر نحو الحكم المساعد الأول، وأمام الحكم الرابع".

وتقرر غياب ليفاندوفسكي عن مباريات إسبانيول وأتليتكو مدريد وريال بيتيس، عقب كأس العالم.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الليجا حتى الآن برصيد 13 هدفًا بعد مرور 14 مباراة.

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