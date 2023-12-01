رسمياً.. انطلاق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ودوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الجمعة، منافسات دوري العراقي الممتاز للموسم 2023-2024 بإقامة خمس مواجهات في اليوم الأول للمجموعة الأولى.

ويحتضن ملعب سامراء، مباراة أهل الدار نادي سامراء وضيفه الناصرية، وتقام في ملعب عفك مباراة عفك وضيفه مصافي الجنوب.

وتجري على ملعب فرمانده بالسليمانية، مباراة نادي بيشمركة السليمانية، وضيفه ميسان، وفي ملعب التاجي تقام مباراة نادي الاتصالات وضيفه الگرمة، وفي ملعب الفلوجة تقام مباراة نادي الفهد وضيفه نادي الشرقاط .

هذا وينطلق اليوم أيضاً، دوري كرة الصالات العراقي للمحترفين للموسم 2023-2024 باقامة سبع مباريات، ويلتقي في قاعة الشباب عند الساعة الثانية بعد الظهر فريقا أمانة بغداد والشرطة، وفي قاعة الشباب أيضا يلتقي عند الرابعة عصراً فريقا آليات الشرطة ومصافي الوسط.

وفي قاعة التضامن في النجف يلاقي فريق نفط الوسط ضيفه نينوى عند الساعة الثانية بعد الظهر، ويلاقي فريق الموارد المائية ضيفه الشرقية في قاعة الشباب في الساعة الثانية عشر ظهراً.

وفي قاعة نفط البصرة يضيف أصحاب الدار نادي نفط البصرة نظيره الحشد الشعبي عند الساعة الثانية بعد الظهر، وفي قاعة نفط البصرة يلتقي الشباب البصري مع بلدية البصرة عند الساعة الرابعة عصراً.

وأخيراً، يلتقي فريقا الدفاع الجوي مع غاز الجنوب عند الساعة الثانية بعد الظهر في قاعة نادي الجيش.