رسمياً.. الأولمبية العراقية تقرر حل إدارة القوة الجوية

شفق نيوز- بغداد

قررت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الاثنين، حل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، بشكل رسمي.

وعقد رئيس اللجنة عقيل مفتن، اجتماعاً موسعاً ضم مدير مكتب الأندية وعضو المكتب التنفيذي مصطفى جبار علك، والأمين العام هيثم عبد الحميد، والأمين المالي سرمد عبد الإله، ومدير الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية إيهاب طالب، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، المتعلق بالخروق الجسيمة التي شابت عمل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، وفق ما بيّنه المركز في قراره الأخير.

وبعد عرض مطالعة القسم القانوني وتوصياته، قرر عقيل مفتن الموافقة على حل الهيئة الإدارية للنادي، تمهيداً لتشكيل هيئة مؤقتة تتولى إدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المؤمل أن يصدر قرار تشكيل الهيئة المؤقتة خلال الأيام القليلة القادمة، بما ينسجم مع الضوابط القانونية.

وكانت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي لكرة القدم، قد أكدت امس الأحد، لوكالة شفق نيوز، وفي إعلان أعقب التصريح في موقعه عدم صدور أي قرار لحل الهيئة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، متهمة مواقع تربطها علاقات مع المتضررين بإثارة هذه الأخبار.