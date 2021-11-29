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رسمياً.. الألماني رانغنيك مدربًا لمانشستر يونايتد

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-29T11:53:29+0000
رسمياً.. الألماني رانغنيك مدربًا لمانشستر يونايتد

شفق نيوز/ أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، تعيين الألماني رالف رانغنيك، مدربًا للفريق، خلفًا لأولي جونار سولسكاير.

وقال يونايتد، في بيان رسمي "يسر النادي، الإعلان عن تعيين رانغنيك كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، كما أنه سيستمر في دوره الاستشاري لمدة عامين آخرين".

وصرح جون مورتو، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد "رالف أحد المدربين والمبتكرين الأكثر احترامًا في الكرة الأوروبية. لقد كان المرشح الأول لدينا لمنصب المدرب المؤقت".

وأضاف "الجميع في النادي، يتطلعون للعمل معه خلال الموسم الحالي، ثم لمدة عامين آخرين في دوره الاستشاري".

وقال رانغنيك "أنا متحمس للانضمام إلى مانشستر يونايتد، والتركيز على جعل النادي يعيش موسمًا ناجحًا".

وتابع "الفريق يعج بالمواهب ولديهم توازن كبير بين الشباب والخبرة. سأركز كل جهودي خلال الأشهر الستة المقبلة، لمساعدة هؤلاء اللاعبين للاستفادة من إمكانياتهم بشكل فردي، والأهم كفريق واحد".

وشدد "أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى الطويل، من خلال دوري الاستشاري".

وقال مانشستر يونايتد إن مايكل كاريك سيظل مسؤولاً عن الفريق الأول حتى يتم الانتهاء من تأشيرة عمل رالف رانغنيك.

واختتم "يود النادي أن يشكر لوكوموتيف موسكو، على تعاونه في عملية تعاقد  رانغنيك معنا".

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