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رسمياً.. المنتخب العراقي يلجأ للـ"تيكي تاكا" ويسمي الإسباني كاساس مدرباً

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-30T19:26:20+0000
رسمياً.. المنتخب العراقي يلجأ للـ"تيكي تاكا" ويسمي الإسباني كاساس مدرباً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تسمية المدرب الاسباني خيسوس كاساس لقيادة المنتخب الوطني، وهو المدرب والذي سبق ان قاد المنتخب الإسباني كمساعد للمدة 2017 - 2022, للمدرب الكاتلوني لويس انريكي.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، "سيصل المدرب الاسباني الى العراق اما الاربعاء او الخميس لتوقيع العقد رسمياً في بغداد، مؤكدا ان كادره المساعد سيكون اسبانياً".

واشار الى ان "المدرب سيتجول بملاعب العراق ويحضر تدريبات المنتخب تحت اشراف راضي شنيشل، على أن يعود الى اسبانيا مع المنتخب بنفس الطائرة يوم 7 من الشهر المقبل.

واضاف ان كاساس سيحضر لقاء المنتخب أمام المكسيك الذي سيقوده راضي شنيشل بينما سيقود مباراتي المنتخب العراقي الوديتين إحداها في البصرة والاخرى بالعاصمة بغداد.

وتقام مباراتان في إسبانيا تحت إشراف المدرب راضي شنيشل أمام المكسيك والاكوادور يومي (9 و12) من الشهر المقبل، على أن يقود المدرب الاسباني الجديد مباراة المنتخب في البصرة وبغداد يومي (17 و21) أمام كوستاريكا وفنزويلا".

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