رسمياً.. الأردني الشبول يقود الديوانية أمام الطلبة بعد استقالة سعيد

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الديوانية، يوم الخميس، تعاقدها رسمياً مع المدرب الأردني هيثم الشبول، لقيادة الفريق الكروي، خلفاً للمدرب المستقيل سامر سعيد.

ووافقت الهيئة المؤقتة لنادي الديوانية، أمس الأربعاء، على استقالة مدرب الفريق سامر سعيد.

يذكر أن سعيد قدم استقالته في الجولات الأولى من الدوري العراقي الممتاز، إلا أن إدارة النادي رفضت استقالته، وأعلنت تمسكها به ليعدل عن قراره ويعود لتدريب فريق الديوانية.

وقال عضو المكتب الإعلامي محمد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة تعاقدت قبل ساعة ورسمياً مع المدرب هيثم الشبول لقيادة كرة الديوانية، لما تبقى من الدوري العراقي الممتاز، خلفا للمستقيل سامر سعيد".

وأضاف فالح، أن "الشبول موجود في العراق، ويحلل حالياً مباريات كأس العالم في إحدى الفضائيات، وقد اتفقت الإدارة معه على بنود العقد كافة، قبل التوقيع".

وأشار إلى أن "الشبول نجح مع النادي في الدوري الممتاز الموسم السابق، وأن الإدارة وجدته مناسبا لقيادة الفريق"، موضحاً أن "الشبول سيقود يوم غد أول وحدة تدريبية لفريق الديوانية وسيقود الفريق في الجولة الثامنة كأول مباراة أمام الطلبة الأحد المقبل".

وسيتألف الجهاز الفني للديوانية، للمرحلة المقبلة، من هيثم الشبول مدرباً، والمساعدين أحمد علي طخاخ، وحيدر كريم، ومدرب الحراس عبد الله عبد الرؤوف.