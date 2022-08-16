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رسميا.. المنتخب العراقي يلاقي المكسيك على الأراضي الإسبانية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-16T11:06:55+0000
رسميا.. المنتخب العراقي يلاقي المكسيك على الأراضي الإسبانية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اقامة مباراة ودية للمنتخب العراقي امام منتخب المكسيك في اسبانيا في التاسع من تشرين الثاني المقبل.

ودعا الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القنواتَ الراغبة بنقلِ المباراة إلى تقديمِ عطاءاتهم إلى مقرّ الاتحاد خلال مدة أقصاها عشرة أيامٍ من تاريخ نشرِ الإعلان، على أن تلتزم القناةُ التي تحصل على حقوقِ البث بالشروطِ الآتية :

- الالتزام بالبثِ الأرضي فقط للمباراة، ولا يجوز بثُّ المباراة فضائياً.

- عدم بثّ التقارير الخاصة بالمباراةِ في القناة فضائياً أو في أي قناةٍ فضائيةٍ أخرى.

علماً أن الاتحاد المكسيكي لكرةِ القدم يمتلك حقوقَ المباراة كافة في جميع أنحاء العالم باستثناءِ أراضي العراق والتي ستكون حصريّةً للاتحادِ العراقي.

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