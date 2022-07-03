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رسمياً.. المرخية القطري يتعاقد مع العراقي أيمن حسين

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-03T17:39:13+0000
رسمياً.. المرخية القطري يتعاقد مع العراقي أيمن حسين

شفق نيوز/ قدمت ادارة نادي "المرخية" القطري إلى وسائل الإعلام، اليوم الاحد، المهاجم العراقي "أيمن حسين" لتمثيل فريقها لكرة القدم وبشكل رسمي للموسم 2022-2023، قادماً من نادي "أم صلال".

وسبق للاعب ايمن حسين أن مثل أندية النفط والشرطة والقوة الجوية في العراق، اضافة الى الصفاقسي التونسي وام صلال القطري.

 واحتل اللاعب العراقي ايمن حسين المركز الخامس في تسلسل هدافي الدوري القطري للموسم الماضي (2021-2022) عقب تسجيله 11 هدفاً.

وانضم المهاجم العراقي، عقب التوقيع للمرخية، لمعسكر الفريق المقام حاليا في تركيا، بمشاركة جميع اللاعبين وبإشراف المدرب عبدالله مبارك.

كما جدد نادي المرخية عقد محترفه العماني جميل اليحمدي لموسم آخر، بعد أن أسهم في صعود الفريق إلى دوري نجوم QNB الموسم الماضي، ليغلق بذلك ملف المحترفين بتواجد الثنائي الجزائري أيوب عزي وحمرون يوغرطة، والمغربي إدريس فتوحي.

يشار إلى أن نادي المرخية سيقص في الأول من آب المقبل شريط مبارياته بالدوري بمواجهة السد، في الجولة الأولى، على إستاد خليفة الدولي.

 

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