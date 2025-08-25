رسمياً.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى درجال بشأن "مركز التسوية والتحكيم"

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، قرارها برد دعوى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، ضد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية شكلاً وموضوعاً، فيما حكمت بدستورية تشكيل مركز التسوية والتحكيم.

وقال المحامي الرياضي وليد الشبيبي، لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات كانت تشير إلى أن دعوى درجال، سترد شكلاً وموضوعاً"، مضيفاً أن إعلان درجال، يوم أمس، بسحب الدعوى لا قيمة له كونها جاءت متأخرة لا سيما وأن اصدار القرار كان اليوم.

وأمس الأحد، وصف الخبير القانوني الدولي، نزار أحمد، طلب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) إبطال دعواه القضائية الخاصة بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، بأنها خطوة "لحفظ ماء وجهه" قبل أن تصدر المحكمة قرارها ضده.

ويتعلق موضوع الدعوى بالحكم بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، وهو ما كان سيشكل ضربة لرئيس الاتحاد العراقي، خصوصاً إذا لم يسحب دعواه التي بات واضحاً أنها ستنعكس سلباً عليه.

وكان درجال، قد طالب بإيقاف إجراءات الدعوى ضد رؤساء الجمهورية والبرلمان واللجنة الأولمبية.

وجاءت هذه الدعوى بعد فشل رئيس الاتحاد في الحصول على كتاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحظر التعامل والاعتراف بمركز التسوية والتحكيم العراقي، وهو ما لم يحدث، كون المركز معترفاً به من قبل محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، في سويسرا.