رسمياً.. القوة الجوية يخوض مبارياته بدوري أبطال آسيا في السعودية

شفق نيوز/ يخوض فريق نادي القوة الجوية العراقي مبارياته بدور المجموعات لدوري ابطال آسيا في السعودية بعد ان حدد الاتحاد الآسيوي بكرة القدم رسمياً، اليوم الخميس، الملاعب التي ستجرى عليها المواجهات للموسم 2022.

وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد لوكالة شفق نيوز، إن مدينة الرياض ستستضيف مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من فريقنا القوة الجوية ممثل العراق في هذه البطولة إلى جانب الشباب السعودي والجزيرة الاماراتي ومومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في هذه البطولة.

وأضاف، أن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب ستقام بنظام التجمع في السعودية للمدة من 7 لغاية 27 نيسان المقبل، وبانتظار مصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار لجنة المسابقات بخصوص استضافة مباريات دور المجموعات.

وتابع، أن الفريق سيستهل مشواره في هذه البطولة بمواجهة الجزيرة الاماراتي في السابع من شهر نيسان النقبل وبعدها سيواجه مومباي الهندي ثم يلاقي فريق نادي الشباب السعودي .