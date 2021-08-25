رسمياً.. القوة الجوية تقدم الكادر التدريبي الجديد لفريقها الكروي وجبار هاشم يعتذر (صور)

شفق نيوز/ قدمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الأربعاء، الكادر التدريبي الجديد لفريق كرة القدم بشكل رسمي.

وذكرت الهيئة الإدارية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكادر الجديد بقيادة الكابتن احمد خلف، ومساعديه صادق سعدون، وجاسم غلام، ومدرب حراس المرمى هاشم خميس.

واشارت الى ان المدرب المساعد لفريق القوة الجوية، جبار هاشم، قدم اعتذاره عن الاستمرار بعمله لأسباب خاصة، متمنيا التوفيق لكرة الصقور في جميع المسابقات المحلية والخارجية.

ومساء يوم أمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "سمت الكابتن احمد خلف مدربا لفريق القوة الجوية بكرة القدم للموسم الجديد".