رسمياً .. "القفص" يحتضن مباراة الشرطة وزاخو بعد غياب 14 عاما

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، يوم السبت، عن إقامة مباراة فريقها أمام زاخو، غداً على ملعب الشرطة المعروف باسم "القفص"، والذي يفتتح لاول مرة بعد سنوات طويلة من اعادة البناء.

وتجرى المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات دوري نجوم العراق لحساب الجولة العاشرة.

وبحسب بيان الهيئة الإدارية، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "ادارة النادي إتاحت الدخول مجاناً للجماهير، بمناسبة أول مباراة رسمية بعد انقطاع دام 14 عاماً، ولتشجيع ومساندة الفريق في هذه المواجهة المهمة".

ويأمل أبناء القيثارة والجهاز الفني في حضور جماهيري ضخم لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، حيث يمثل الدعم الجماهيري عنصراً أساسياً في تحقيق الفوز.