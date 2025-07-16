رسمياً.. القطري طلال البلوشي يقود كرة الطلبة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي الطلبة العراقي، مساء اليوم الأربعاء، عن تسميتها للمدرب القطري طلال البلوشي، ليكون على رأس الجهاز الفني لفريقها الكروي.

وسيقود البلوشي فريق الطلبة في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026.

وتعد هذه التجربة هي الثانية للمدرب القطري طلال البلوشي في الدوري العراقي بعد قيادته فريق زاخو في الموسم 2024-2025.

وقال البلوشي لوكالة شفق نيوز، إنه سيكون حاضراً في بغداد قريباً للبدء بمهمته في قيادة الفريق وإكمال الإجراءات.

وأوضح أنه يسعى لإظهار "الأنيق" في الموسم الكروي المقبل بشكل يليق بهذا النادي العريق لا سيما أن الطلبة يعد من الأندية الجماهيرية المعروفة.

وكان فريق الطلبة احتل المركز الرابع برصيد 63 نقطة في ترتيب فرق دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.