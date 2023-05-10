رسمياً.. القائمة النهائية لمنتخب شباب العراق في كأس العالم

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد، مساء اليوم الأربعاء، القائمة الرسمية والنهائية للمنتخب والتي ستشارك في نهائيات كأس العالم في الأرجنتين دون 20 عاماً، والتي تنطلق في 20 من الشهر الحالي.

وأبلغ محمد وكالة شفق نيوز، أن القائمة تألفت من "حسين حسن وعباس كريم وعمران زكي لحراسة المرمى مسلم موسى وكاظم رعد ورومان دولاتشي وادم طالب وعباس ماجد وسحاد محمد مهدي وعباس مانع والآي فاضل وعلي صادق وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم والكسندر اوراها ويوسف الأمين وعباس فاضل وعبد القادر ايوب وعلي جاسم ومحمد جميل ومحمد عماد واسهر علي وعبود رباح" .