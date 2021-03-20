رسميا.. الفيفا يعتمد إقامة بطولة كأس العرب في قطر 2021

شفق نيوز / أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، موافقته الرسمية على إقامة منافسات كأس العرب في قطر المقررة نهاية العام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، إن "مجلس الفيفا وعقب اجتماعه أعطى الموافقة على إقامة كأس العرب لأول مرة في كانون الأول المقبل، ضمن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022".

وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، موافقته على لوائح بطولة كأس العرب 2021، وأكد إجراءات القرعة وجدول المباريات للبطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول من العام الحالي.

وأشار إنفانتينو، إلى أن "الموافقة على هذه البطولة تأتي في إطار الاطلاع على آخر استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، كما أنها فرصة للاحتفاء بالمهارات الكروية العربية”.

وأوضحت الفيفا في تشرين الثاني الماضي، أن البطولة ستقام بمشاركة 22 منتخبا لتجربة ملاعب كأس العالم 2022 التي ستستضيفها الدولة الخليجية في العام التالي.

ويشارك في منافسات كأس العرب 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي هي قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ومن الاتحاد الافريقي، تشارك فرق السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا.