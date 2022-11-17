سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رسميا.. الغاء مباراة كوستاريكا بعد فشل مفاوضات الكويت

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-17T11:35:09+0000
رسميا.. الغاء مباراة كوستاريكا بعد فشل مفاوضات الكويت
رسميا.. الغاء مباراة كوستاريكا بعد فشل مفاوضات الكويت

related

خبر "غير سار" يفاجئ الجماهير العراقية: إلغاء مباراة كوستاريكا

Date: 2022-11-17 05:09:15
خبر "غير سار" يفاجئ الجماهير العراقية: إلغاء مباراة كوستاريكا

الداخلية العراقية تستغرب رفض منتخب كوستاريكا اللعب بالبصرة: التحجج بالختم غير مقبول

Date: 2022-11-17 08:48:41
الداخلية العراقية تستغرب رفض منتخب كوستاريكا اللعب بالبصرة: التحجج بالختم غير مقبول

المنتخب العراقي يجري أولى تدريباته بقيادة كاساس استعدادا لمواجهة كوستاريكا.. صور  

Date: 2022-11-15 15:42:44
المنتخب العراقي يجري أولى تدريباته بقيادة كاساس استعدادا لمواجهة كوستاريكا.. صور  

تأجيلَ مباراة فريقي النجف والكرخ لتزامنها مع مراسم زيارة المرجع الصدر

Date: 2022-06-01 09:09:00
تأجيلَ مباراة فريقي النجف والكرخ لتزامنها مع مراسم زيارة المرجع الصدر

ناشئة العراق يفوزون على لبنان في مستهل مشاركتهم ببطولة غرب آسيا

Date: 2021-12-07 15:53:54
ناشئة العراق يفوزون على لبنان في مستهل مشاركتهم ببطولة غرب آسيا

بايرن ميونخ إلى نهائي الأبطال بثلاثية بمرمى ليون

Date: 2020-08-19 20:50:17
بايرن ميونخ إلى نهائي الأبطال بثلاثية بمرمى ليون

الاتحاد العراقي ينزل عقوبة بحق ابراهيم بايش

Date: 2022-01-13 15:52:23
الاتحاد العراقي ينزل عقوبة بحق ابراهيم بايش

بعد "عجز علاوي".. القاسم ينسحب من الدوري الممتاز لكرة القدم

Date: 2022-07-31 12:34:01
بعد "عجز علاوي".. القاسم ينسحب من الدوري الممتاز لكرة القدم